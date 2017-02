Pagbawi sa ceasefire susundin ng militar

By Betchai Julian

Tatalima ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa naging utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin na ang suspension of military operations laban sa ­rebeldeng komunista.

Ayon kay AFP spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla, susunod ang Sandatahang Lakas sa anumang kautusan at sa gabay ng kanilang commander in chief.

Gayunman nanghihinayang si Padilla na dahil sa bayolenteng aksyon ng rebeldeng New People’s Army (NPA) ay nabalewala ang ceasefire na una nang ipinatupad noong Agosto 2016.

Inamin ni Padilla na gigil na gigil ang mga sundalo na gumanti sa NPA.

Ayon kay Padilla, gigil ang mga sundalo dahil sa brutal na pagkakapatay sa tatlo nilang kasamahan na ang isa ay nagtamo ng 27 tama ng bala sa katawan, ang isa ay 26 at isa ay 24.

Pero sinabi ni Padilla na nagpigil ang militar dahil nirerespeto nila ang ceasefire.