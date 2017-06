Pagbasura ng kasong isinampa kay Peña, tagumpay ng mga nakatatanda sa Makati

Inilarawan ni dating­ Makati acting Mayor Kid Peña na tagumpay ng mga nakatatanda sa Lungsod ng Makati ang pagkakabasura sa kasong kriminal at admi­nistratibong isinampa laban sa kanya ng isang John Doe ukol sa pagkapanalo ng Goldilocks Bakeshop sa pamimigay ng libreng birthday cakes sa mga senior citizens sa kanyang termino.

Pinirmahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang desis­yon na nagbabasura sa kaso kontra kay Peña noong Mayo 15, 2017 nang napatunayan nito­ na ang pagbibigay ng kontrata sa Goldilocks ay hindi malisyoso, hindi overprice at nakabuti pa para sa kaban ng lungsod dahil nakatipid ito sa kontratang inilatag ng naturang bakeshop.

Sa joint resolution na inakda ni Sylvester D. Alcazar, Graft Investigation and Prosecution Officer, hindi napatunayan ng complainant ang kanyang alegasyon na overprice ang cake dahil mas mababa ang P8,666,080.50 na alok ng Goldilocks sa halagang itinakda ng Bids and Awards Committee na may halagang P9,356,100.00. Bagama’t solong bidder ang naturang bakeshop, ang bidding ay isinagawa sa harap ng mga taga-media at napanood pa via live streaming ng Makati portal.

Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi napatunayan ang pagkiling ni Peña sa Goldilocks. Sinabi rin ng Ombudsman na ang mga elemento ng kasong Grave Misconduct sa ilalim ng RA 3019 ay hindi rin nabigyang linaw­ ng complainant dahil naging masusi at dumaan sa tamang pro­seso ang bidding para sa birthday cakes.

“During my tenure, it is my goal to give the people of Makati, especially the senior citizens and the disadvantaged sector, the best,” sabi ni Peña. “And whatever contract that the city government entered into during my term was for the good of the people of Makati and the city government,” dagdag pa niya.

“Goldi­locks offered the best cake for our senior citizens and at a cost most favorable to the city government,” ani Peña, “and I thank the people of Makati for supporting me, and the Ombudsman for dismissing the case maliciously filed against me.”

Natuwa naman ang mga senior citizen sa desisyon ng Ombudsman. Sinabi nila na sa pagkaka-dismiss ng kaso, ay patunay lamang na ang programang handog ng noo’y acting mayor ay sang-ayon sa transpa­rency and good governance ng kanyang lide­rato. Ikinagalak nila ang desisyon ng Ombudsman dahil pagkakataon ito upang muling maibalik sa Goldilocks ang naturang distribusyon ng birthday cakes sa mga darating na panahon.

Lubos ang pasasa­lamat ni Peña sa pagka­kabasura ng kaso laban sa kanya at ipinagdara­sal pa na ganito rin ang kahinatnan ng ilan pang kasong nakabinbin sa parehong tanggapan.