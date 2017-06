Pagbangon ng Marawi, hindi raw drawing

Buo ang tiwala ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na matutupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pangako na rehabilitasyon ng Marawi City matapos itong masira bunsod ng isang buwan na bakbakan ng puwersa ng gobyerno at teroristang Maute Group.

Ayon kay Pimentel, pondo lang ang magiging problema sa pagbangon ng Marawi at kung bibigyan ng prayoridad ang mga proyekto rito ay madaling maibabalik ang kagandahan ng siyudad.

Binanggit pa ng senador na seryoso ang Pangulo sa kanyang pangako na muling itatayo ang Marawi kung kaya’t umaasa siya na magkakaroon ito ng kaganapan at hindi masasabing ‘drawing’ lamang.

“It is a matter of funding and prioritization. If there is a will there is a way,” diin ng Senate President.