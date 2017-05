Pagbabawal mag-angkas ipatupad sa lahat!

Seryoso na ngayon ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa panghuhuli sa mga motorsiklo na may angkas na mga menor-de-edad sa Metro Manila.

Ang Republic Act 10666 o Children’s Safety on Motorcycles Act of 2015 ay epektibo nang ipinatutupad ngayon ng MMDA katuwang ang Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Office (LTO).

Ide-deputize naman na katuwang sa pagpapatupad ng batas ay ang Philippine National­ Police (PNP) at Local Government Units (LGUs).

Sa ilalim ng nasabing batas na taong 2015 pa dapat na ipinatutupad ay pinagbabawalan ang mga bata o menor-de-edad na umangkas sa motorsiklo.

Nabatid na 2015 pa nagpalabas ng ordinansa ang bawat lokal na pamahalaan para ipa­tupad ang nasabing batas subalit hindi ito nasubaybayan at natutukan nang maayos.

Alinsunod sa panukala ang unang paglabag ay may katumbas na multang P3,000, P5,000 sa ikalawang paglabag at P10,000 sa ikatlong paglabag kasama ang suspensyon ng lisensiya ng ilang buwan.

Kapag naka tatlong paglabag ay revocation ng lisensiya ang parusa.

Matagal na ngang batas ang pagbabawal na mag-angkas ng bata pero nabigo itong ipatupad na aminado ang MMDA.

Kaya sana kaakibat ng seryosong implementasyon sa nasabing kautusan ay amyendahan ito at idamay ang pagbabawal na mag-angkas ng kahit sinong motorcycle rider dahil kadalasan ay ganitong istilo ang ginagawa ng masasamang elemento katulad ng riding-in-tandem sa pagsasakatuparan ng kanilang masamang balakin.

Ang sa amin matagal na ang batas pero nabigong iimplementa kaya sana ay magkaroon ng bago sa kautusang ito katulad ng tuluyan nang pag-ban na mag-angkas upang mas maging kapaki-pakinabang sa lahat dahil talagang matindi na ang panggagamit ng mga kriminal sa ganitong istilo para mambiktima at maghasik ng lagim.