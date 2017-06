Pag-unlad ‘di ramdam dahil sa traffic – Andanar

Maging ang Palasyo ng Malacañang ay aminadong hindi agad nararamdaman sa Metro Manila ang pag-unlad ng bansa at isinisi ito ng isang Palace official sa matinding problema sa traffic.

Ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, hindi pa nararamdaman ng mga taga Kalakhang Maynila ang Gross Domestic Product (GDP) growth dahil marami pang mga pagawaing-bayan ang tinatapos at sinisimulan pa lamang dito sa Metro Manila.

Ito rin ang naging depensa ni Andanar sa pahayag ni Senador Antonio Trillanes na ‘epic failure’ ang liderato ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Kasi alam na iyong trapik wala naman siguro pong solusyan iyan. Pero makikita naman natin na tuloy-tuloy po iyong pag-construct ng highway at meron ding mga ginagawang MRT. So, hindi talaga mararamdaman ngayon kaagad na iyong daloy ng trapiko ay mag-i-improve,”paliwanag ng kalihim.

Sinabi pa ni Andanar na ang mahalaga sa puntong ito ay ang analysis ng mga financial experts sa Gross Domestic Product (GDP).

“Halimbawa, ang GDP ang kanilang speculation ay abot pa rin ng 7%; so mataas pa rin. Ngayon iyong sa tax base natin more than 8,000 points. Dahil nga maraming Foreign Direct Investment na pumapasok dahil doon sa 10-point economic program; iyong build, build Dutertenomics; at iyong mga nauwi ng Pangulo, alam mo nangako ng mga investment ang China at Japan,” giit ni Andanar.

Sinosolusyonan na rin ayon sa kalihim ang problema ng MRT ang traffic sa Edsa.

“Kasi alam mo ang problema diyan sa MRT, lalo na sa EDSA, diba iyong binili na mga bagon na hindi naman pala akma doon sa riles at napabayaan nung nakaraang administrasyon pa, so may problema talaga. Ngayon, iyon naman ay pinag-aaralan pa ng DOTr, ginagawan nila ng solusyon iyan”.