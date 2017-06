Pag-papel ng NPA, MILF, MNLF vs Maute, bawal ‘yan! – Ping

Hindi lamang mapanganib kundi malinaw na labag sa Saligang Batas ang pag-papel ng mga rebelde sa operation pursuit ng tropa ng pamahalaan sa Marawi City laban sa sa Maute terror group.

Ito ang komento ni Senator Panfilo Lacson, chair ng senate commmitte on public order sa pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong ng New People’s Army (NPA), Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Moro National Liberation Front (MNLF) para tuldukan ang Marawi siege.

Matatandaang inanunsyo ng Malacañang na tinananggap na ng pamahalaan ang inaalok na tulong ng 2,000 Moro fighters ni MNLF founding chair Nur Misuari, gayundin ang guerrilla forces ng NPA.

“‘Di pwedeng side by side papayagan ng ating pamahalaan na makipaglaban. Napaka-dangerous noon. In the first place, labag ‘yan sa ating Constitution kasi isa lang kinikilala nating Armed Forces of the Philippines,” wika ni Lacson.

Giit ng senador, hindi dapat payagan ni Pangulong Duterte ang ganitong kompromiso dahil posibleng maka-apekto ito sa morale ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP).

Ayon pa sa senador, ang tanging magagawa lamang ng rebeldeng grupo ay magbigay ng intelligence information sa government forces dahil mas malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa lugar.

“Alam nila ang lugar. Kung meron silang pwersa roon, mag-provide na lang sila ng intel information nang sa ganoon ay makatulong sa ating Armed Forces.Kung ang tulong hindi sasama sa pakikipaglaban, walang involved na armas on the part of those who are offering to help, okay lang,” ani Lacson.