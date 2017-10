‘Pag namatay ako, America… CIA na ‘yan – Digong

Mistulang nagsumbong si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko matapos ipahiwatig na pinagtatangkaan ng Central Intelligence Agency (CIA) ang kanyang buhay.

Sinabi kahapon ng Pangulo na kapag may masamang mangyari sa kanya ay ang CIA aniya ang may gawa nito.

Hayagan ang disgusto ni Pangulong Duterte sa Amerika dahil sa pakikialam aniya sa panloob na usapin ng Pilipinas, kasama ang iba pang dayuhang grupo gaya ng European Union (EU) at Human Rights groups.

Sinabi ng Presidente na hindi siya katulad ng ibang nagdaang Pa­ngulo na hinayaang pakialaman ang Pilipinas kaya’t darating ang araw na paaalisin niya ang mga ito bansa.

“Maybe the other presidents but — ‘yan CIA stop f*****. One day, I will just drive you away. It’s either they — your cahoots here will have to kill me or you have to get out of my country. Choose. Basta ako sabihin ko sa Pilipino, ‘pag namatay ako, America na ‘yan. CIA na ‘yan,” ni Pangulong Duterte.

Sa darating aniyang ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre ay ibubuga niya ang lahat ng gustong sabihin sa mga dadalong lider ng bansa.

Nauna nang kinumpirma ng White House ang pagdalo ni US President Donald trump sa ASEAN Summit sa susunod na buwan.