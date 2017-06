Pag-ibayuhin ang seguridad

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nakakalungkot ang nangyaring trahedya sa Resorts World sa ­Pasay City kahapon kung saan ay mahigit 30 ang naiulat na nasawi.

Isang nagwalang lalaking kliyente umano ng nasabing hotel casino ang pinag-ugatan ng karumal-dumal na trahedya na naunang nagnakaw sa casino saka nagbantang mamamaril hanggang sa kalaunan ay sinunog na lamang ang kanyang sarili.

Sinasabing regular na kliyente ng hotel casino ang suspek ­ayon sa ilang witness.

Dahil sa kaganapang ito ay muling nabulabog ang buong mundo at iniugnay ang pangyayari sa terorismo.

Sa katunayan ay mismong si US President Donald Trump ang nagbigay ng mensahe patungkol sa pangyayari at nagpahayag din ng pag-aalala sa pag-aakalang may kaugnayan sa terorismo ang insidente.

Pero maaga pa lamang ay isinantabi na ng mga awtoridad ang anggulong terorismo dahil iisa lamang ang suspek na regular ding customer ng hotel-casino.

Kaya sana ay maging leksyon ang pangyayaring ito sa pamunuan ng mga establisimiyento katulad ng Resorts World na magpatupad ng ma­tinding seguridad upang walang nangyayaring ganitong trahedya na nagdudulot ng malaking banta sa seguridad ng buong bansa.

Hindi lamang panggigising sa mga pribadong establisimiyento ang pangyayaring ito kundi para sa lahat ng mga nangangasiwa­ sa seguridad ng publiko.

Dapat ay ipinatutupad ang regular na paghihigpit at ipinatutupad ito nang parehas upang hindi maulit ang kaganapang ito sa nasabing hotel-casino kung saan ay malamang dahil regular nang customer ang suspek ay hindi na isinasailalim sa todong pagrekisa­ ang seguridad na humantong sa malaking trahedya at nagdulot pa ng banta sa seguridad sa Metro Manila.