‘Pag ayaw ng China, giyerahin ko sila’

Naghatag ng mga senaryo si Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa territorial dispute sa pagitan ng China.

“Okay, tayo ang nag-file, panalo tayo. Okay, magbotohan tayo. Sino ang gusto na… dalawa lang. I will insist, ‘pag ayaw­ nilang ibigay, atakihin ko sila, I’ll start the war.

‘Pag hindi, o, I talk. O sino sa inyong magsabing birahan natin bukas? Padala ko ang Navy doon bukas.

I’ll send the gray ships there. It will be a massacre and to top it all, the battleground would be Palawan. Anak ng… Buti sana kung sa Massachusetts tayo o sa New York, sige, payag tayo.

Eh ‘wag ‘yung ba­yan ko,” ani Duterte sa mass oath-taking ng mga bagong hirang na opisya­les ng League of Municipalities of the Philippines sa Malakanyang kahapon ng hapon.

Binigyang-diin ni Duterte na nanalo ang Pilipinas sa arbitral ru­ling kaya dapat igiit ng mga Pinoy ang desisyon.

“Ngayon, sabihin niyo, bakit ako magpunta ng China? Okay. Gusto niyo, ayaw natin ang China, o sige. May arbitral ruling tayo. We won. We are entitled to the entitlements of that part of the Red China Sea na atin.

Entitlements. It is not territory. The territory is 12 miles. Beyond that is ‘yung ating tawag natin, parang fishpond. Lahat naman tayo binigyan ng fishpond o. ‘Yan inyo. Inyo Philippines, you have a count it up to the outermost line then do a line there and that’s yours.

Lahat tayo may ganu’n. But China has claimed it to be part of their historic sovereign territory,” pahayag pa ng Pangulo.