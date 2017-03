Pag-aralang mabuti ang death penalty

Dear Sir:

Nababahala ang Commission on Human Rights sa mabilis na pagpasa ng death penalty bill.

akakaalarma umano ang agresibong progreso ng pagpasa nito sa House of Representative sa second reading ng panukalang batas. Tila hindi na umano human right based ang panukalang ito, hinimok nila ang mga mam­babatas na pag-aralan itong muli upang walang maging paglabag sa International­ Human Rights Treaty ­Obligations.

May positibo at nega­tibong epekto ang pagpasa ng batas na ito. Positibo sa dahilan na nararapat lang na pagbayaran ng mga kriminal ang kanilang mga pagkakasala sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Negatibo sa dahilang may mga nahatulan na posibleng naging biktima ng batas, mga nabilanggo na wala namang kasalanan.

Kung magiging tapat at tama ang proseso sa paghahatol sa mga nase­sentensyahan, pabor sa Pilipino ang maipasa ang batas na ito upang magkaroon ng takot na gumawa pa ng mga krimen ang mga masasamang loob at mahinto ang mga iligal at masamang aktibidad.

ANDREW R. ARANAS

Tanay, Rizal