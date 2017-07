Pag-aralan ang pagpapa-ID sa mga kapatid na Muslim

Umaaray ang ilang kapatid na Muslim sa direktiba sa pamahalaang lokal ng Paniqui, Tarlac na obligahin ang mga itong magkaroon ng sariling ID.

Ang hakbang ay inilutang bilang suporta sa kampanya kontra terorismo ng gobyerno at makatutulong diumano ang sistema para matukoy at maalis ang “undesirable individuals and terrorists” sa isang komunidad.

Maging si Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald ‘Bato’ Dela Rosa ay walang nakikitang masama sa ipinatupad na polisiya ng lokal na pamahalaan ng Paniqui.

Para sa PNP chief, hindi naman nililimitahan ng sistema ang galaw ng mga Muslim na may ID kundi ang tanging layon ay maidokumento sila at matiyak na walang may masamang balak na makakapasok sa lugar.

Subalit para sa ilang Muslim ang sistemang ito ay malinaw na paglabag sa karatapan ng mga Muslim sa “equal protection of the law, freedom of movement, and other basic rights” kung saan ay kabilang ang Pilipinas sa mga bansang lumagda sa International Covenant on Civil and Political Rights at iba pang human rights treaties, upang tutulan ang diskriminasyon sa relihiyon.

Naniniwala tayo sa payak at malinis na hangarin ng nagsulong ng bagong polisiyang ito kaya nga lamang ay hindi maisasantabi ang sinisilip na anggulong diskriminasyon sa sistemang ito kaya sana ay mabigyan ito ng pansin at pag-isipan itong mabuti bago ipatupad sa iba pang bahagi ng ating bansa.

Ito ay dahil baka sa halip na makatulong ito sa pagresolba sa kinakaharap nating problema sa terorismo ay magpalala pa ito sapagkat hindi malayong humantong ito sa pagkakawatak-watak nating mga Filipino.