Pag-absuwelto kay Gatchalian pinababawi ng Ombudsman

Naghain ng mosyon ang Office of the Special Prosecutors (OSP) ng Office of the Ombdsman para baliktarin ng Sandiganbayan ang kanilang desis­yon na nag-aabsuwelto sa kasong isinampa ng mga ito laban kina Valenzuela City Mayor Rexlon Gatchalian at iba pang kaugnay ng Kentex fire na ikinasawi ng 74 manggagawa noong Mayo 2015.

Sa Motion for Reconsideration na inihain ng OSP sa Second Division ng Sandiganbayan, sinabi ng mga ito na may mga bagay na hindi nakita ang korte na kung binigyang bigat lamang ay hindi inabsuwelto ang grupo ni Gatchalian.

“Apparently, the Honorable Court overlooked some facts and circumstances which if taken into account would have led the Court to arrive at a different conclusion,” nakasaad sa motion for reconsideration na inihain ng OSP.

Sinabi ng mga state prosecutors na nabigyan ng pabor ng mga akusado ang Kentex Footware nang bigyan ang kumpanya ng business permit kahit walang Fire Safety Inspection Permit.