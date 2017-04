Pag-aaral ni Zion, libre sa Switzerland

GENEVA, SWITZERLAND — As you read this, abala na sa pag-eempake ang grupo nina Richard Gutierrez, Sarah at Zion Lahbati, Tito Eddie Gutierrez at Tita Annabelle Rama dahil nga­yon ang alis nila pabalik ng ‘Pinas.

Gustuhin man nila na mag-extend ay hindi na puwede dahil magsisimula na sa Biyernes ang shooting ng first movie together nina Richard at Sarah under Viva Films.

Kahit nasa bakasyon, pinaghahandaan nila ang pelikulang ‘yon.

Si Bisaya, panay ang paalala sa dalawa na huwag kain nang kain at kailangang tutukan ang diet nila dahil magsu-shooting­ sila kaagad pagbalik ng ‘Pinas.

While having lunch noong Linggo, narinig pa naming tinawagan ni Bisaya si Boss Vic del Rosario at ang tungkol sa pelikulang ‘yon ang pinag-usapan nila.

“Yes, Boss Vic, ready na sina Richard at Sarah para sa shooting!” pag-a-assure ni Bisaya na na­ngako sa Viva big boss na pagdating na pagdating nila ng ‘Pinas ay dadalaw sila sa office nito dahil ito naman ang aalis papunta ng Europe.

***

Sobrang hilig pala ni Zion sa dogs. Excited si Zion tuwing nakakakita siya ng dogs.

Noong nasa Old Town kami, niyaya kami ni Zion na maglibot sa shopping area para maka­paghanap siya ng dogs.

Sabi ni Bisaya, “Alam ko kaagad na nakakita ng dog si Zion dahil sobra siyang nae-excite. Ang hilig-hilig ng batang ‘yan sa dogs!”

Noong Linggo habang kumakain kami, may mag-asawang pumasok sa restaurant at may kasama silang dalawang dog, kaya si Zion, lumapit kaagad at aliw na aliw sa dogs.

***

Lumaki’t nag-aral si Sarah sa Switzerland dahil sa trabaho ng tatay niyang si Abdul Lahbati.

Habang namam­asyal kami, tinanong kami ni Richard kung pag-aralin kaya nila ang anak sa bansang ito?

Kuwento ni Tita Esther Lahbati, hanggang 25 years old ay libre ang pag-aaral ng mga tagarito, and since Swiss si Zion, libre ito kung mag-aaral sa bansang ito.

Sabi namin kay Ri­chard, kung pag-aaralin nila si Zion dito ay kailangang madalas sila rito ni Sarah o kaya ay titira na rin sila sa lugar na ito.

***

Noong Linggo, kasama sina Richard, Sarah, Tito Eddie at Bisaya, nagpunta si Zion sa Chocolate Festival.

Sobrang hilig din ni Zion sa chocolates, pero napipigilan lang siya ni Bisaya na kumain ng marami kapag sinasabihan na puwede siyang magka-diabetes.

Noong maraming nagpapa-picture kay Zion at ayaw na ng bata, binigyan siya ng chocolates ng isa sa mga nagpapa-picture at biglang pumayag na siya na magpa-“selfie.”

Sa tuwa nga ng mga nagpa-picture kay Zion, binilhan pa siya ng m­acarons na favorite rin ng bata.

***

Mabili rin si Tito Eddie sa fans.

Noong Linggo na nagsimba sila ni Bisaya sa isang Catholic church malapit sa hotel namin kasama ang Pinay-friend nila na si Miss Arvee, napakaraming Pinoy ang nagpa-picture sa vete­ran actor.

Siyempre, pati kay Bisaya ay may fans din na nagpa-picture.

Naloka lang si Bisaya nang makabalik na sila sa hotel na may nag-comment sa isang picture na pinost niya sa Instagram na parang tinatarayan siya.

“Naku, baka ‘yung babae sa simbahan!” komento kaagad ni Bisaya.

“Kasi habang nagma-mass, may babaeng tumabi kay Eduardo. Gusto niyang magpa-se­lfie habang nagma-mass, kaya sinenyasan ko siya na may mass at huwag muna. Biglang umalis sa tabi ni Eduardo at nagalit yata sa akin.

“Pero hindi naman tama na nagma-mass, bigla siyang lalapit para magpa-picture!” kuwento pa ni Bisaya.

After ng mass, naglaan ng oras sina Tito Eddie at Bisaya sa mga Pinoy na gustong magpa-picture kasama sila.

Of course, tuwang-tuwa ang mga Pinoy rito, lalo na ‘yung matatanda na nakita ang mag-asawa.

Naaliw kami sa kuwento ni Bisaya habang nagbe-breakfast kami noong Linggo.

Nang iwan kasi namin sila sa Old Town shopping area noong Sabado, iniwan din niya si Tito Eddie at pumasok siya sa isang store at nainip na ang kanyang mister sa kahihintay sa kanya.

“Pagbalik ko, nag-react si Eduardo, akala niya, pinakyaw ko na lahat ng laman ng store. Hindi ko kasi mapigil ang hilig ko sa shopping.

“‘Yan ang parehong-pareho kami ni Ruffa (Gutierrez). Shopping ang hilig namin ni Ruffa. Nagmana sa akin si Ruffa!” sey pa ni Bisaya.

***

Si Richard naman, dahil sa ganda ng lugar na ito, sobrang nae-enjoy ang photography hobby niya.

May dala pa si­yang professional camera at sobrang natutuwa na kinukunan ang kanyang mag-ina.

Noong umaga nang Linggo, nag-pictorial pa sila sa may labas ng hotel namin at nakiusap pa sa amin na kunan sila na magkasama.