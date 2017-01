Pacquiao vs Lacson sa 2022?

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi malayong marami sa ating mga kababa­yan ang kumumbinse kay Lacson na tumakbo sa 2022 presidential elections kapag nagpatuloy ang magandang ginagawa nitong pag-check sa kalabisan ng ilang bugok sa Philippine National Police (PNP).

Kahit na kaalyado ng majority bloc sa Senado, hindi rin natatakot na magsalita si Lacson laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagkakamali nito.

Malayung-malayo ito sa ginagawa ni Sen. Manny Pacquiao, kilalang kaalyado ni Pangulong Duterte na dalawang beses nang inindorso na maging Pangulo ng Pilipinas.

Patok sa masa ngayon si Pacquiao, ang binansagang Pambansang Kamao at natatanging 8-division world champion. Kaya naman kahit hindi masyadong kilalang boksingero, pinapatulan ‘in aid of election’.

Exciting ang labanan sa susunod na presidential elections!

***

Sa wakas magkakaroon na rin ng sariling gusali ang Senado kapag natuloy na ang pagbili ng lupain sa Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig City upang pagtayuan ng anim na palapag na gusali ng Senado.

Mula noong Mayo 1997, umuupa lang ang Senado sa Government Service Insurance System (GSIS) sa Pasay City. Ayon kay Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, naglalaro sa P150 milyon hanggang P 170 milyon ang ibinabayad ng Senado sa GSIS bawat taon.

Mula 1987 hanggang 1997, nagtatrabaho ang mga senador sa Old Congress Building sa Taft Avenue, Manila. Dahil sa kalumaan ng nasabing gusali na ipinatayo noon pang 1921 at naging tahanan ng bicame­ral congress mula 1926 hanggang 1972, inirekomenda ni dating Sen. Ramon Magsaysay Jr., ang chairman noon ng oversight committee on transfer, ang paglipat sa GSIS building.

Makalipas lang ang ilang taon, pinag-usapan na ng mga senador ang paglipat sa ibang gusali o pagpapagawa ng sariling gusali dahil nasasayang lang ang daan-daang milyong pisong ibinabayad na upa sa GSIS.

Ito ang gustong tuldukan ngayon ni Sen. Panfilo Lacson, chairman ng senate committee on accounts, nang itulak ang paglilipat ng Senado sa BGC. May tatlong lupain ang inaalok ng Bases Conversion Development Authority (BCDA) sa BGC subalit type ni Lacson ang Navy village dahil ang tanging problema lang dito ay ang ire-relocate na mga nakatirang retired officers dito.

Kung isang ektaryang lupain ang kukunin ng Senado sa BGC, aabot sa P900 milyon ang babayaran nila sa lupa. Kuwenta ni Sotto, katumbas lang ito ng limang taong renta ng Senado sa GSIS. Ang pagpapagawa naman ng gusali, puwedeng magamit ang P300 milyong pork barrel funds ng 24 senador.

Mixed emotions ang naramdaman ng ilang empleyado ng Senado. Mayroong mapapalapit sa kanilang bahay, mayroon din namang mapapalayo sa kanilang bahay. Ang maganda lang dito, sosyal sila dahil nasa pusod ng financial district ng Pilipinas mapapadpad ang Senado.