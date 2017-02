Pacquiao, sa Pinas ang huling laban!

By Eralyn Prado

Sa Pilipinas nais ni Senador Manny Pacquiao na ganapin ang kanyang magiging huling laban bago tuluyang magretiro sa boxing ring.

Inamin ito kahapon ng senador matapos kumpirmahin ang susunod niyang laban sa United ­Arab Emirates (UAE) sa dara­ting na buwan ng Abril.

Ayon kay Pacquiao, itinutulak niya na dito sa Pilipinas gaganapin ang susunod niyang match o laban pagkatapos ng kanyang UAE fight.

“Wino-work out din natin dito sa Pilipinas after that (UAE) para bago matapos ‘yung career sa boxing, meron tayong isang event dito, isang fight dito na ako ang lalaban,” ayon sa senador.

Sinabi pa ng senador na sa darating na Abril ang susunod niyang laban bagama’t hindi pa tiyak kung anong petsa.

“Sa UAE ‘yung fight natin by April. Hindi pa talaga fixed ‘yung date, malamang mga third week of April. Hindi pa alam,” ayon kay Pacquiao.

Kasalukuyan pa uma­nong nasa progreso pa ang negosasyon sa pagitan ng kampo ng Australian boxer at Olympian Jeff Horn.

Nang tanungin kung kakayanin niya ang paghahanda gayong abala rin siya sa kanyang trabaho bilang senador, tugon ni Pacquiao, “Nag-e-exercise ako hanggang ngayon. That’s discipline and time management.”

Magugunitang huling laban ni Pacman noong Nobyembre ng nakaraang taon sa Las Vegas na kung saan tinalo niya si Jessie Vargas sa isang unanimous decision.