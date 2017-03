Pacquiao nasaktan kay Trillanes

Inamin kahapon ni boxing icon at Sen. Manny Pacquiao na nasaktan siya sa pasaring ng isang senador na hindi siya naging santo kahit ­sumailalim sa spiritual­ renewal.

Bagama’t walang pinangalanan si Sen. Antonio Trillanes IV, pakiramdam ni Pacquiao ay siya ang pinatamaan ng senador dahil sumailalim siya sa spiritual renewal noong mga panahon na nalulong siya sa bisyo ng sugal.

Nauna rito, kinuwestiyon ni Pacquiao ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Lascañas sa hearing ng Senado noong Lunes na kaya ito buma­ligtad at isinabit si ­Pangulong Duterte sa Davao Death Squad (DDS) ay nang makaligtas ito sa operasyon ng kidney at sumailalim sa spiritual renewal.

Dahil dito, nagsalita si Trillanes at sinabing: “‘yung ibang senator na nagki-claim na nagkaroon sila ng spiritual ­renewal, naging santo ba sila pagkatapos nun?”

“As senators, we are not imposing our morals on our resource person. And for the record, I am not imposing my morals on SPO3 Lascañas.

I’m just offended of the statement of my colleague, Senator Trillanes, for his statement,” buwelta ni Pacquiao sa isang privilege speech.

“Wala naman talagang santo dito. We all commit sins. Wala ni isa sa atin na hindi gumawa ng kasalanan at walang kasalanan. For the record, I did not become a saint after my spiritual renewal,” diin pa ni Pacquiao.

“The statement of our colleague is very offending, para bang hindi ako totoong tao, para bang iyong pagiging Christian ko ay fake.

That’s my understanding, and that is very offending to me good thing I have Jesus Christ in me, or else I will run to his chair and hit him right away,” banat pa ni Pacquiao.