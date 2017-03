Pacquiao napikon, debate sa panukala ipinapatigil

Matapos mahirapan sa pagpapaliwanag sa wikang Ingles sa kanyang panukalang batas na isinusulong sa Senado, tinangka ni Sen. Manny Pacquiao na ipati­gil ang debate sa panukala at puwersahin ang botohan sa pagpapatibay nito.

Halatang ikinapikon ni Pacquiao ang mahabang pagtatanong sa kanya ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa Senate Bill No. 1306 nang bigla itong magsalita na tapusin na ang interpelasyon at pagbotohan na ang panukala.

“Mr. President if the gentleman from Iloilo cannot be convinced or agree with my proposal to create a boxing commission Mr. President, it’s better to close this, I mean interpellation and lets.. i mean we can do voting,” giit ni Pacquiao dahil halos umabot na sa isang oras ang debate nila ni Drilon sa panukala nitong Miyerkules ng gabi.

Ikinabigla ni Drilon ang winika ni Pacquiao sabay pangatuwiran na sa tradisyon ng Senado, walang umiiral na ‘cloture rule’.

“Are we saying that we are terminating the period of interpellation? We are just on page 2 of the bill, Mr. President,” tanong ni Drilon.

Agad namang nilinaw ni Senate President Koko Pimentel kung ang paha­yag ni Pacquiao ay komento lang niya o isa nang pormal na mosyon sa plenaryo.

“Are you moving to terminate the period of interpellation?” tanong ni Pimentel.

“It’s a comment, not a motion Mr. President,” sagot naman ni Pacquiao.