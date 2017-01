Pacquiao lumambot sa bitay

Sa harap ng matinding laban sa pagsusulong ng panukalang batas sa pagbabalik ng parusang kamatayan, isinuko na ni Sen. Manny Pacquiao ang panukala sa pagpapataw ng parusang kamatayan sa dalawa pang krimen.

Ang Senate Bill No. 185 o ang “An act to impose the death penalty and increased penalties on certain heinous crimes involving dangerous drugs…” na lang ang gustong isulong ni Pacquiao.

Inilaglag na ni Pacquiao ang Senate Bill No. 186 o ang death sa kidnapping at ang Senate Bill No. 187 o ang death sa aggravated rape.

Bagamat kilala sa pagiging matapang sa paglaban sa professional boxing, mistulang hindi umubra ang tapang ni Pacquiao sa naging pahayag ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na hindi magiging madali ang pag-usad ng death penalty bill sa Senado dahil sa dami ng kontra dito.

Nitong nagdaang araw ay ipinahayag din ni Pimentel na hindi kabilang ang death penalty bill sa magiging prayoridad ng Senado sa unang quarter ng taong 2017.

“Drugs lang ang pinu-push ko nang husto, about drugs lang muna kasi ‘yan ang problema dito sa ating bansa, illegal drugs,” ani Pacquiao.