Pacquiao, dapat pa bang ituring na PAMBANSANG KAMAO?

PINUTAKTI ng pan­lalait si Jim Paredes sa ‘di magandang tweet niya para kay Manny Pacquiao.

Isa siya sa mga natuwa at nagbunyi sa pagkatalo ni Pacman (na sinasabing hindi na dapat tawaging Pambansang Kamao).

Isa sa tweets ni Jim para may Sen. Pacquiao, “You used to unify us, the whole nation.

Not anymore.

“EJK, anti-gay, death penalty got in the way. After you rest, I hope you pay your taxes.”

Ang daming nag-react sa ‘di magandang tweet, at tinawag siyang hindi raw kasi ito Pinoy, dahil Australyano raw ito.

Marami ang pumuri sa pagiging totoong sportman ni Pacman.

Kahit marami ang nagsasabing nadaya, hindi niya ito ginamit para makakuha ng simpatiya sa ating mga kababayan.

Sa halip ay ipinost pa nito ang pagbati kay Jeff Horn.

Sabi ni Pacquiao sa Instagram, “Tough fight but win or lose, always know that I gave everything I’ve got for the Lord, my family, my country and my fans!

“Thank you for your support and congratulations to Jeff Horn! God is good!”

Ipinost ni Jinkee Pacquiao sa IG ang pagpuri at nagpahayag kung gaano siya ka-proud sa asawa.

Ipinost na rin niya kahapon na pabalik na sila ng bansa, at excited na raw silang makita ang kanilang mga anak.

Kahit may ilang nagsasabing dapat nang magpahinga si Sen. Pacquiao, nagpa-survey kami sa radio program namin sa DZRH at mas marami pa rin ang nagsasabing gusto pa rin nilang lumaban uli si Pacman at dapat magkaroon daw ng rematch sila ni Horn.