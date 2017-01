Pacquiao bugbog-sarado sa death penalty

Binugbog ng nega­tibong komento mula sa netizens si boxing icon at Sen. Manny Pacquiao sa pagdepensa nito sa death penalty bill sa pagsasabing kahit si Jesus Christ ay pinatawan ng parusang kamatayan.

Umusok ang komento ng netizens sa kontrober­syal na pahayag ni Pacquiao. Marami ay pumupuna sa naging pananaw ng fighting senator na na­ging born again preacher, habang ay iba ay idinaan na lang sa katatawanan ang kanilang komento.

“Ano ‘to, pag-inosente let’s hope he rises after 3 days?” komento ng isang Jays@jaesoon.

“Jesus did not sacrifice his life to die on the cross just for Manny Pacquiao to justify Duterte’s death penalty!,” ayon naman kay Marc Concepcion@marcconcepcion.

“I wonder what Jesus thinks about Manny Pacquiao’s comments about the death penalty and the Crucifixion. #CantBeGood,” sundot naman ni Vico Sotto@VicoSotto.

“Manny Pacquiao: Even Jesus was sentenced to death. Jesus: Sori new fon hu u?” patawang komento ni TROYE SHIBAM@Watdahel_Marcel.

Minaliit naman ni Pacquiao ang reaksyon ng netizens sa komento nito sa death penalty kay Jesus Christ.

“Bakit naman sila magre-react against the death penalty. What’s their basis?” wika ni Pacquiao na tila nalilito pa kung bakit marami daw ang nagkomento sa pagdepensa niya sa death penalty.

Nanindigan pa ito na pinapayagan ng Bibliya ang gobyerno na ipatupad ang parusang kamatayan sa mga nagkasala.