Pacman, gusto si Lopez

Kung si Senator Manny Pacquiao ang masusunod gusto nitong makalusot sa Commission on Appointments (CA) si Environment Secretary Gina Lopez ngunit kailangan umanong pakinggan din ang panig ng mga tumututol sa kumpirmasyon nito.

“As chairman, pakikinggan din natin ang panig nila and ‘yung ibang mga CA members hindi natin sila mapigil kung ayaw nila,” ayon sa senador.

Inamin din ni Pacquiao na maraming beses nang nakipagkita sa kanya si Lopez. Kaalinsunod na rin ito sa patuloy na nauunsiyaming kumpirmasyon ng huli sa CA.

Si Pacquiao ang chairman of the Commission on Appointments committee on environment and natural resources.

Hindi naman direktang masabi ng senador kung ang pagkikipagkita ni Lopez sa kanya ay para makiusap sa kanyang kumpirmasyon sa CA, bagkus sinabi lamang nitong matagal na umano silang magkaki­lala at mag-partner ni Lopez partikular pagdating sa pangangalaga ng kalikasan.