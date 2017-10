Pabrika, sabit sa fishkill sa Pampanga

SAN FERNANDO, Pampanga — Kaukulang notice of violation ang inisyu kontra sa Far East Alcohol Corp. (FEACO) sa bayan ng Apalit dahil sa pagtatapon ng molasses sa Pampanga River na naging sanhi ng fishkill.

Ayon kay Provincial Government Environment and Natural Resources Officer (PG-ENRO) Arthur Punsalan, ang Environment and Management Bureau (EMB) ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang nag-isyu kamakalawa makaraan ang inspeksiyon na isinagawa kasama si Apalit Mayor Peter Nucum.

Kinumpirma ni Rey Cruz ng DENR-EMB na may tunnel patungong Pampanga River mula sa waterways at tangke ng FEACO na may libu-libong litro ng molasses.

Ang naitapong molasses umano ang sanhi ng fishkill sa mga bayan ng Masantol at Macabebe.

Nararapat umanong siyasatin ng structural engineer ang FEACO upang hindi na maulit pa ang fishkill, dagdag ni Punsalan.