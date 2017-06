Pabor sa National ID

Dear Sir:

Ang House Bill 5382 or the Terrorism Threat Deterrence Act of 2017 ni Manila Representative Manuel ‘Manny’ Lopez na naglalayon na magkaroon ng mandatory ID registration for telecoms, internet bilang pagsupil sa pagbabanta ng terorismo sa bansa at magkaroon ng anti-terrorism measure.

Sa karagdagan pa nito dapat ipatupad na rin ang National I.D. System para magkaroon ang lahat ng mga mamamayan ng tunay nilang pagkakakilanlan.

Isa lang ang dapat ipresentang ID sa lahat ng sangay ng gobyerno. Ito ay para matukoy agad ang isang tao kung anuman ang kanyang nilalabag na batas. Ang ayaw­ lang ­nito ay ang mga ­taong may sariling agenda. Pero sa mga law abi­ding ­citizen pabor sila dito.

Ipatupad na kaagad ito. Para hindi na maulit ang nangyari sa Marawi City. Kung gusto ng gobyerno na masupil ang karahasan gawan agad ito ng solusyon.

ADAMS A. FRONDOZA

Landcom Village I, Manila

Walang hidwaan ang mga Kristiyano at Muslim

Dear Sir:

Naunang kumalat sa social media ang litrato­ ng pinugutang ulo ng ­estatwa ni Jose Rizal sa Marawi City.

Ngayon naman ipinakita ng grupong Maute kung gaano sila kasama sa ginawa nilang pagsunog sa Simbahang Katoliko. Maging ang poster ni Pope Francis ay kanilang sinira.

Malinaw ang nais iparating ng teroristang grupo, nais nilang mag-alab ang galit ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Ito ang gawain ng Maute at Abu Sayyaf, ang sirain maging ang kanilang kalahi dahil sa kanilang mga ‘di maka­taong gawain.

Nais nilang magtanim ng galit ang mga Kristiyano sa mga kapatid nating Muslim nang sa ga­yon ay lumala ang hidwaan sa pagitan ng dala­wang magkaibang relihiyon.

Kung sakaling magkaganoon, darami ang aanib sa kanila upang mas lumaganap ang ­Islam. Ngunit taliwas sa mga balitang lumalabas,­ ­nananaig ang pagiging Pilipino ng ating mga kapatid na Muslim. Tinutulungan nila ang mga Kristiyanong pinagdidiskitahan ng mga terorista.

Walang tunay na hidwaan sa pagitan ng Muslim at Kristyano, ‘yan ay makikita kahit sa kalakhang Maynila kung saan mapupunang nakakahalubilo ng mga Muslim ang mas maraming Kristiyano.

Hindi magwawagi ang mga teroristang ito kung hindi magpapalinlang at magpapadala sa alab ng damdamin ang ating mga kapatid, dahil ang Maute mismo ay walang tunay na relihiyon.

ROMEL GABLAN

Quezon City