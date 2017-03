Pabor sa China ang hindi pagkakaisa ng mga Pinoy

Tweet on Twitter

Noong 1995, ang pinagkakaabalahang ng mga li­der ng bansa noon ay ang pagpapalit ng Saligang Batas kaya kung anu-anong mga sistema ang isinusulong para lang mabago ang 1987 Constitution.

Nawala ang atensyon ng mga Filipino, lalo na ang mga lider ng bansa natin sa panahong ‘yun sa ating teritoryo sa West Philippine Sea na simantala naman ng China.

Habang ang mga Filipino ay nagtatalo-talo kung aamyendahan ba o magkaroon tayo ng bagong Saligang Batas ay nagtatayo na ng mga istraktura ang China sa Spratlys Island sa loob mismo ng ating teritoryo kasama na ang Scarborough Shoal.

Ngayon, muling nagtatalo-talo ang mga Fi­lipino sa iba’t ibang isyu tulad ng pagbabalik ng death penalty, giyera kontra droga dahil mga mahihirap lang daw ang napapatay, ang banta ni Pangulong Rodrigo Duterte na magdedeklara ng Martial Law, ang mga paglaganap ng mga fake news sa social media na mismong ang mga opisyales ng gobyerno ang nagkakalat.

Habang tayo ay nagtatalo, umaali-aligid naman ang China sa Benham Rise na kesyo napadaan lang daw sila pero ‘yun din ang ginagawa nila sa mga islang kanilang tinayuan ng mga istraktura, military facilities.

Baka ikinatutuwa pa ng China ang nangyayari sa Pilipinas, ang hindi pagkakaisa ng mga Filipino dahil nawawala ang ating atensyon sa ating teritoryo na sinasamantala naman nila para agawin at angkinin.

Hindi lang bastos ang China kundi walang paggalang sa soberenya ng ibang bansa at kahit ano pang paliwanag nila na napadaan lang sila sa Benham Rise, hindi sila dapat paniwalaan dahil sa ambisyon nilang angkinin ang buong South China Sea. Ginawa na nila ‘yan noong 1995.

Ang karaniwang sagot ng gobyerno sa ganitong isyu…Ano lalaban tayo sa China? Wala tayong laban sa kanilang military, wala tayong laban sa dami nila, anong ila­laban natin sa kanila.

Hindi lang siguro sa military idaan ang pakikipaglaban sa teritoryo ng ating bansa. Mayroon nang international forum at minsan na tayong nanalo sa United Nation (UN) Arbitral Tribunal na walang dumanak ng dugo.

Kung hahayaan na­ting masakop ng China ang ating teritoryo dahil sa pulitikal at ekonomiyang usapin, bakit pa nanumpa sa Bibliya ang mga lider ng ating bansa na kanyang ipagtatanggol ang bansa?

Ano, hahayaan na lang natin na masakop ng China ang ating teritoryo habang ang mga teritor­yong inaangkin ng mga Filipino sa loob ng ating bansa ay ginegiyera natin sila?

Ang mga rebeldeng komunista, mayroong mga inaangkin na teritor­yo na pinagtayuan nila ng kanilang kampo. Ang Moro Islamic Liberation Front (MILF) at iba pang moro rebels ay mayroon silang sinasabing teritor­yong pag-aari nila.

Isama na natin ang mga Lumad, ang mga Katutubo na nagdedeklara ng kanilang sari­ling teritoryo kaya inilalaban nila ang lupaing ito sa mga sumasakop sa kanila para magmina.

Ginegiyera ng gobyerno, ng mga may pansari­ling interes na mga grupo o pribadong indibiduwal ang mga grupong ito ng mga at katulad nila para maangkin ang teritoryo pero kung China na patuloy ang pambu-bully sa atin at umaangkin sa ating pag-aari ay hinahayaan na lang natin? Isipin niyo!!

(dpa_btaguinod@yahoo.com)