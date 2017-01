Paano haharapin ang mga batikos

By Kuya Rom

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dear Kuya Rom,

Pagkatapos ng high school, dahil magaling ako sa drawing, nagkaroon ako ng trabaho sa isang advertising company. Nahasa ako sa graphic arts, photography, at video production. Naging kaibigan ko dito ang isang illustrator.

Nagtayo ako ng sariling small business sa linya ng trabaho ko. Ginagawa ko ang mga project ko sa loob lang ng bahay namin. Ako ay umaasenso at malapit nang ikasal.

Sa trabaho, ang illustrator ay nagpaparinig. Kung hindi raw niya ako tinuruan, hindi ako aasenso. Kung anu-ano ang sinasabi niya kontra sa girlfriend ko. Tinatanggap ko na lang ang mga batikos niya bilang hamon para lalong mapabuti ang trabaho ko.

Pero kung minsan, naiirita na ako sa kanya dahil la­ging masama ang tingin niya sa trabaho ko at pinapakialaman niya ang mga desisyon ko sa buhay. Para siyang naiinggit sa akin, dahil matanda na siya pero wala pang asawa at hindi umaasenso.

Kuya, paano ko haharapin ang isang kasama sa trabaho na bumabatikos sa akin? Hindi ko na lang ba siya papansinin? — Raymond

Dear Raymond,

Sa simula, maaaring ang turing niya noon sa iyo ay kaibigan, pero lumipas ang mga araw at ang tingin niya na sa iyo ay kalaban. Dahil parehas kayong mahusay sa trabaho, nakikipagpaligsahan siya sa iyo.

Nag-aral ka ng ibang trabaho tulad ng photography at video production, at nagdesisyon kang magtayo ng sariling negosyo at ikaw ay nagtatagumpay. Dito mo siya tinalo.

Naiinggit siya sa iyo. Ang inggit ay nagtutulak sa kanya para siraan ang iyong tagumpay. Ang kanyang paninira ay masakit sa iyo. Pero ang mas masakit, isinama pa niyang siraan ang babaeng mahal mo at nagiging kritiko siya sa bawat kilos mo.

Tama ang ginagawa mo — tinatanggap mong hamon ang paninira niya upang ikaw ay magsikap na higit pang pagbutihin ang trabaho mo. Talo mo siya dahil wala siyang mabuting pananaw sa buhay. Ngayon, paano mo siya haharapin bilang kritiko mo?

Lakaran mo ang aral ng mga mapayapang tao: “Kung hinagisan ka ng bato, suklian mo ng tinapay.” Ibilang mo siyang kaibigan at hindi kalaban. Tanggapin mo ang katotohanang tinuruan ka niya at nakatulong ito sa iyo.

Pasalamatan mo siya sa kanyang pagtuturo sa iyo at sa kanyang mga puna sa trabaho mo.

Sabihin mo sa kanya, nakakatulong ang kanyang mga komento para pagbutihin mo ang trabaho mo, (hindi mo ibinibilang na paninira ang kanyang mga binibitawang salita kontra sa iyo).

Sabihin mo sa kanya na iginagalang mo siya at ang kontribus­yon niya sa tagumpay ng kompanya, at sana’y igalang din niya ang mga personal na desisyon mo.

Mabuting isabuhay mo ang mga talatang ito: “Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili.

Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa’t isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo” (Filipos 2:3). “…magpakumbaba kayo… dahil…’Kinamumuhian ng Dios ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba’” (1 Pedro 5: 5).

Raymond, kapag ang Salita ng Dios ay iyong gabay, ikaw ay magtatagumpay. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom