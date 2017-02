Paano gaganda ang relasyon? Copy

Dear Kuya Rom,

Maagang pumanaw ang ama ko, kaya nag-asawang muli ang ina ko. Masakit sa aming magkakapatid ang ginawa ni inang, kasi lihim ang kasal at nakakagulat. Umuwi siya ng probinsya, at pag-uwi niya, may asawa na siya.

Hindi kami komportable sa lalaking napangasawa niya. Ito ay arogante. Pero sabi ni inang, mabait ang mister niya, iba lang ang personalidad kumpara sa ama ko.

Tatlo kaming magkakapatid at may kanya-kanyang pamilya na. May sariling pamilya ako, may asawa at anak. Kaya nag-iikutan kaming naghahanda kapag may party. Lahat ay imbitado, kasama ang ina ko at kanyang asawa. Pero hindi namin alam talaga kung paano pakiharapan at pakitunguhan ang stepfather namin. Kasi iba talaga siya. Kahit bisita lang siya, nakikialam siya sa takbo ng party namin.

Sabi ni inang, ang stepfather namin ay maagang naulila, wala siyang kapatid at wala siyang kamag-anak na malapit. Malaking suporta at tulong daw sa kanya nang matagpuan niya ang ina ko at ang pamilya namin. Kaya sana raw gawin naming komportable ang stepfather namin kapag kaharap namin siya, lalo na kapag may party.

Ang ayaw ko, namimintas siya kung may bagay na hindi niya gusto. Wala siyang pakialam kung nakakasakit siya ng damdamin ng iba. Paano gaganda ang relasyon? Responsibilidad ba ng pamilya namin na maging komportable siya? — William

Dear William,

Mabuting gawing malawak ang pang-unawa. Bilang anak, mahirap tanggapin ang biglaan at lihim na kasal – pero hindi nauunawaan ng ina mo na nasaktan ka. Bilang balo, siya ay nalulungkot, kailangang may katabi, kaya nag-asawang muli ang ina mo – pero hindi mo nauunawaan ang pangangailangan niya.

Mainam na mag-usap kayong mag-ina. Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya at gusto mong kumain kayo sa labas, at kayong dalawa lamang. Buksan ninyo ang inyong mga puso at unawain ang damdamin ng isa’t isa. Sabihin mo sa kanya ang nakikita mong hindi maganda sa salita at kilos ng iyong stepfather, at sana’y iparating niya sa asawa ang isyu sa kanya at magbunga ito ng mabuting pagbabago sa kanyang pagkatao.

Baguhin mo ang pananaw sa mga komento ng stepfather mo kapag may party. Tanggapin mo ang kanyang mga sinasabi bilang constructive criticism upang mapaganda lalo ang isang bagay, hindi pamimintas.

Ituring mong isang bagong kakilala na kailangang kaibiganin ang iyong stepfather. Makipagkuwentuhan ka sa kanya upang lalo mo siyang makilala. Alamin mo kung ano ang kanyang mga libangan. Pumili ka ng isang libangang parehong gusto ninyo. Yayain mo siyang gawin ninyong dalawa ang libangang ito. Sa ganitong paraan, gagaan ang loob mo sa kanya, at ganoon din siya sa iyo.

Ang stepfather mo ay pangalawang ama mo. Responsibilidad mo na igalang siya. Ang paggalang sa kapwa ay gawaing mabuti at ginagawa ng isang taong may malinis at mahabaging puso. Ang relasyon sa pamilya ay gumaganda at komportable kung may paggalang sa isa’t isa. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom