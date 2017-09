Paalala sa OFWs sa pagpapadala ng balikbayan box

Ngayong nalalapit na ang panahon ng Kapaskuhan, naglabas ang Bureau of Customs (BOC) ng listahan ng mga rehistradong Balikbayan Box Deconsolidators.

Base sa listahan, 75 ang bilang ng rehistradong kumpanya na maaring pagpadalhan ng mga balikbayan box at ito ay makikita sa facebook page ng BOC na Bureau of Customs PH.

Walo naman ang may nakabinbing aplikasyon.

Inilabas ng BOC ang listahan dahil sa inaasahang dagsa ng ipapadalang balikbayan box ng mga Overseas Filipino Workers ngayong malapit na ang Pasko.

“The bureau reminds OFWs and other Filipinos abroad to transact with legitimate companies only when sending their balikbayan box,” paalala ng BOC.