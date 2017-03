Paalala kay Duterte: May iba ka pang trabaho!

Bagama’t ikinatutuwa ng minorya sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pagtutok ni Pangulong Rodrigo Duterte sa problema sa ilegal na droga sa bansa, mayroon pa umanong ibang trabaho ito na hindi napagtutuunan ng pansin partikular na ang kahirapan.

Sa press briefing ­kahapon, kinalampag na ni House minority leader Danilo Suarez si Duterte para bigyan na nito ng pansin tulad ng atensyong ibinibigay nito sa problema sa droga ang mga pangunahing problema ng mga Filipino.

“A reminder, you have a government to run hindi lang droga ang problema,” ani Suarez kay Duterte dahil patuloy umano ang paghihirap ng mamamayang Filipino na hindi nabibigyan ng pansin.

Ginawa ni Suarez ang pahayag dahil tila hindi napagtutuunan ng pansin ang problema sa kahirapan base na rin sa resulta ng survey ng Social Weather­ Station (SWS) noong Dis­yembre na umaabot sa 11.2 million Filipino ang walang trabaho.

“We are alarmed by the increasing rates of ­unemployment and ­poverty so we call on the administration for immediate attention and urgent action,” ani Suarez.

Tumaas din, aniya, ng 4% ang poverty level dahil mula sa dating 40% ay naging 44% na ito noong Setyembre 2016 na isang indikasyon na sa kabila ng paglago ng ekonomiya ng bansa ay patuloy ang pagdami ng mga mahihirap.

“Hunger, poverty and unemployment should be dealt with the same intensity and aggression as the war on drugs, it not more. The government should exert more effort on providing additional job opportunities and find crea­tive, out-of-the-box alternatives to person consi­dered unemployable,” a­yon pa kay Suarez. ­