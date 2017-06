PA-SIYAM NG KINGS, BEERMEN

STANDING

TEAM W L

x-Star 9 2

x-Ginebra 8 2

x-SMB 8 2

x-TNT Katropa 8 3

x-Meralco 7 4

x-Rain or Shine 5 6

GlobalPort 4 6

Phoenix 4 7

Alaska 4 7

y-Mahindra 3 7

y-Blackwater 2 9

y-NLEX 2 9

x — Quarterfinalists

y – Eliminated

Mga laro mamaya:

(Smart Araneta ­Coliseum)

4:15 p.m. — SMB vs. GlobalPort

7:00 p.m. — Ginebra vs. Mahindra

Pasok na sa Last Eight ang Ginebra at San Miguel, pero todo-­kayod pa rin sa kanilang last ­assignments na magba­baba ng kurtina mamaya sa PBA Commissioner’s Cup elims sa Smart ­Araneta Coliseum.

Kailangan ng isa’t isa ang pangsiyam na ­panalo upang sakupin ang primera’t segunda puwesto upang masakote rin ang twice-to-beat incentive sa quarterfinals.

At ilagay na lang ang isa pa nilang kapatid sa payong ng San Miguel Corp. ang kasalukuyang namumunong Star (9-2) sa tersera na may mababang quotient kapag nagka-­triple-logjam 9-2. May 8-2 ang ­Ginebra at SMB sa pagbuhol sa ­second place sa kasalukuyan.

Kaharap ng Gin Kings ang out na sa next round na Mahindra (3-7) sa seven evening samantalang toka sa Beermen ang nasa seventh place na GlobalPort (4-6) na kaila­ngan ding manalo upang maharbat ang seventh quarterfinals slot.

Sasakupin lang ng Floodbuster ang 10th maski masilat sakali ang Gin Kings at matalo ang GP sa SMB. Makakahanay ng una na may mga 4-7 ang Aces, Fuel Masters at Batang Pier.

Ang Aces ang no. 7 at knockout sa no. 8 ang Batang Pier at Fuel Masters.

“Needless to say, we really want that top seed. That makes our game against Mahindra crucial to us,” giit ni Tim Cone, na itataya rin ang three straight victory sa Mahindra na may kambal na pananagasa.

Ayaw naman ni Leo Austria na mapadpad pa sila sa fourth place kapag nadale ng Global at ma­ngangahulugan na dapat manalo ng dalawang ulit sa no. 5 Meralco sa quarters.

“Iyun namang mga nasa middle mabibigat din mga kalaban doon,” dagdag ng Beermen coach “At least, kapag nandoon ka sa top two manalo ka ng isa tapos na.

Kung nasa best-of-three pag nanalo ka ng isa kailangan masundan mo pa iyon. Iyon ang mahirap dahil makaka-regroup pa iyung kalaban mo.”