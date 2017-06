P83K MONTHLY ANG SAHOD NG MGA TAGALINIS NG MRT 3?

Mas mayaman ang mga tagalinis ng mga bagon ng Light Rail Vehicles (LRV) ng Metro Rail Transit (MRT) 3 kesa sa mga bank managers at mga government officials kung suweldo ang pag-uusapan dahil sumasahod ang mga ito ng P83,566 kada buwan.

Ito ang natuklasan ni Puwersa ng Bayaning Atleta party-list Rep. Jericho Nograles sa patuloy na pagbusisi sa kontrata ng MRT 3 service provider na Busan Universal Rail Inc. (BURI).

Base umano sa kontratang inaprubahan ng administrasyon ni da­ting Department of Transportation and Communication (DOTC) Secretary Joseph Emilio Abaya, may kabuuang P18.050 million ang inilaan para sa 6 na tauhan na ang trabaho ay linisin lang ang 43 LRV o mga bagon.

Ang kontrata ay para sa tatlong taon o P6,016,800 kada taon kaya nang kuwentahin ay sumasahod ang mga ito ng P83,566 na mas malaki umano sa P40,000 hanggang P60,000 na sinasahod ng mga bank managers at mga Director II sa gobyerno na may salary grade na P83,000 kada buwan.

Nakakaeskandalo umano ang kontratang ito na inaprubahan ng nakaraang administrasyon kaya muling iginiit ng mambabatas na putulin na ang kontrata sa lalong madaling panahon.

“This BURI contract is a midnight deal riddled with graft and unsigned by the appropriate authorities should be scrapped right away,” ani Nograles dahil hindi lamang ang mga gobyerno umano ang nasasaktan dito kundi ang mga taxpayers na nagbabayad sa nasabing kumpanya.

Maliban dito, hindi umano nagagawa ng BURI ang kanilang trabaho na ayusin ang serbisyo ng MRT 3 dahil panay-panay aniya ang pagkasira ng nasabing transport system kaya naaapektuhan ang mga commuters.

“The DOTC entered into this BURI maintenance service contract and Dalian Locomotive supply contracts with so much haste to the point of disregarding national interest and public welfare. Now we are paying for the previous administration’s sins. This should stop now. No more payments until the procurement laws are followed correctly,” ayon pa sa mambabatas.