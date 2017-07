P8.4T infrastructure projects dapat tukuyin

Hinimok ng isang kongresista si Pangulong Rodrigo Duterte na tukuyin sa publiko ang P8.4 tril­yong infrastructure project na ipapagawa raw nito sa loob ng 60 buwan.

Ayon kay Buhay party-list Rep. Lito Atienza, mainam na isiwalat ito ni Pangulong Duterte sa ikalawang state of the nation address (SONA) nito sa Kongreso sa Hulyo 24.

“We would encourage the President to unwrap the full details of the P8.4 trillion-worth of new ­infrastructure projects that his administration intends to build in the next 60 months,” giit ni Atienza.

“No President has ever invested that kind of money­ in infrastructure alone in such a short span, and the huge funding has to come from somewhere,” katuwiran pa ng dating alkalde ng Maynila.

Binanggit pa nito na nakakalula ang pondong gagamitin ng administras­yon sa nasabing proyekto kung kaya’t karapatan din ng publiko na malaman kung saan ito kukunin — sa pangungutang ba o sa mga buwis din.

Aniya, marami rin ang nagtatanong kung anong mga proyekto ang bibigyan ng prayoridad ng administrasyon, tulad na lamang ng 71-kilo­metrong Cebu Light Rail Transit na inaabangan ng mga Cebuano.

“Up to now, Cebuanos are at a loss whether the administration will adopt the P50-billion project or not,” paglalahad ni Atienza.

Suportado naman ng kongresista ang plano ng administrasyon sa pagpapagawa ng bagong kalsada, tulay, railway at improvement sa mga airport.