P70B IPAPALIT KAY GINA

Nakahandang ipagpalit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kinikitang P70 bilyon ng gobyerno sa mining ope­rations kapalit ng pananatili ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Ayon sa Pangulo maaaring maka-survive ang gobyerno kahit wala ang tax contributions ng mining industry.

“We can live without it. I would rather follow Gina. Maghanap-buhay na lang tayo ng iba, get the P70 billion somewhere else and preserve the environment.

‘Wag na tayong magbolahan,” pahayag ni Duterte nang magtalum­pati sa launching ng PTV Cordillera Hub sa Baguio City kahapon.

Inamin ng Pangulo na personal niyang nakita ang epekto ng mina­han nang sumakay sa low-flying aircraft.

“The problem is nakita ko ang kalbo until now, malayo na iyang binutas ninyo diyan because it’s an open pit. Pagka ganoon, I have to support Lopez. And I cannot help you. Let me just add that all you contribute to the country is about 70 billion in taxes.

We can live without it,” pagbibigay-diin ng Pangulo.

Nanggagalaiti pang minura ng Pangulo ang mga mining companies dahil sa ginawang pagsira sa kabundukan.

“P****g i*a ninyo, ilang years na kayo dyan,­ wala pa akong nakitang green,” sabi pa ng Pangulo.

Kasabay nito ay hi­nimok ng Pangulo ang mga tumututol sa kumpirmasyon ni Lopez sa DENR na tingnan ang kanyang pagmamahal sa kalikasan.

“If you have something in mind about Gina Lopez, kindly rethink. Look at her passion,” ­giit ng Pangulo.

Gayunman ay nilinaw ng Pangulo na walang plano ang gobyerno na ipasara ang industriya ng minahan dahil may batas hinggil dito.