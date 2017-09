P678M BUDGET NG CHR, GINAWANG PORK BARREL?

Hahanapin ni Sen. Panfilo Lacson kung saan itinago ng mga kongresista ang P677,999,000 budget ng Commission on Human Rights (CHR) dahil posibleng gawin itong “pork barrel fund” ng mga kongresista.

Ayon kay Lacson, kung P1,000 budget ang inaprubahan ng Kamara sa CHR, bakit buo pa rin ang inaprobahang panukalang P3.767 trilyong budget ng pamahalaan sa susunod na taon.

Aniya, malinaw na inilipat lang ng mga kongresista sa ibang ahensiya ng gobyerno ang budget ng CHR upang maging pork barrel fund nila.

“Kasi kung P1K lang ang tinira, P678M ‘yan pero pinasang budget pa rin sa kanilang version ay P3.767 trillion pa rin, saan ngayon napunta, paano inatado ang P677.999M? ‘Yan ang gusto ko makita nga­yon. And in a manner of speaking paano namin undo ang nagawa na? Hahanapin namin ngayon saan napunta ang remainder ng P678M. Makikita namin ‘yan. And more. Sa ngayon may nakikita kaming, actually pork,” pag­lalahad ng senador.

Nanindigan pa si Lacson na hindi dapat ga­wing isang libo lang ang budget ng CHR dahil parang pinabubuwag na rin ito ng Kamara, gayung isa itong Constitutional­ ­office na mabubuwag lang kapag niretoke ang Konstitusyon.

Kung may isyu umano ang mga kongresista kay CHR Chairman Chito­ Gascon, hindi ito ang paraan para gantihan ito dahil ang magdurusa dito ay ang buong ahensiya.

“Whether anak ni Lucifer ang nariyan o anghel ang nariyan, hindi ‘yan ang issue. Ang issue is ang agency na magsa-suffer ang kanilang function, kanilang mandate under the Constitution,” katwiran ni Lacson.

Sinabi naman ng isa pang kaalyado ng admi­nistrasyon na si Sen. Manny Pacquiao na payag­ siyang ibalik sa P678 mil­yon ang budget ng CHR.