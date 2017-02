P60M panuhol sa BI kinupitan?

Umaabot umano sa P60 milyon ang ibinigay ng gambling tycoon na si Jack Lam sa kanyang middleman na si ­Wally Sombero para mapalaya ang mga nahuli niyang empleyado sa casino sa Clark, Pampanga subalit P50 milyon lamang ang inabot nito sa ­dalawang dating associate commissioner ng Bureau of Immigration (BI) noong Nobyembre 2016.

Ito ang nadiskubre ni Sen. Richard Gordon, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, matapos mapasakamay ang affidavit ng dalawang interpreter ni Lam na nagsisilbi din na associate ng gambling tycoon ng Macau.

Ang dalawang interpreter na hindi binanggit ni Gordon ang pangalan ay kasama sa miting ni Lam kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa Taguig City noong Nobyembre 26, 2016, kung saan doon sinabi ng kalihim sa dalawang da­ting BI commissioner na, “Bahala na kayo dyan.”

Matapos ang miting ay dumiretso sa City of Dreams sina dating associate commissioners Al Argosino at Michael Rob­les kung saan inabot sila ng madaling-araw bago inabot ni Sombero ang P50 milyon.

Sa tatlong beses na pagdinig ng komite sa nasabing isyu, hindi dumalo ang retiradong police co­lonel na si Sombero dahil sa nagpapagamot daw ito sa ibang bansa.

Ngunit dahil sa affidavit ng dalawang interpreter, naintindihan na ni Gordon kung bakit ayaw munang lumitaw ni Sombero — maaaring hinihintay nito na may maglabas ng testimonya hinggil sa P10 milyong nawawala sa binigay ni Lam.

“Hindi lang sa income tax nag-a-avoid ng income taxes, (kahit sa pay-off) hindi nagde-dec­lare ng totoo,” komento ni Gordon nang isiwalat ang impormasyong ito sa isang programa ng himpilang DzBB kahapon. “Kaya kailangan bumalik si Sombero.”

“‘Pag nagsalita si Sombero at hindi niya sinabi iyan eh ‘di lagot siya,” babala pa ni Gordon.

Aminado si Gordon na malaki ang magiging implikasyon ng testimonya ni Sombero sa hearing kung kaya’t hindi agad ito lumabas para magbigay ng testimonya sa komite.

“It can go either way ngayon pinaghahandaan ni Sombero ‘yan dahil I’m sure may nakikinig para sa kanya. Papaliwanag na niya ‘yun P10 million na ‘yun ngayon,” ani Gordon.

Sinabi pa ni Gordon na kaya hindi niya pinagsalita si Charlie ‘Atong’ Ang sa hearing noong Huwebes ay dahil sa posibleng pagtakpan lang niya si Sombero.

Matatandaan na sa nakaraang pagdinig ng komite, sinabi ni Argosino na sa P50 milyong nakuha nila kay Lam, P20 milyon ang napunta kay dating BI intelligence chief Charles Calima at P2 milyon kay Sombero.

Matatandaan na nag­hain pa ng kasong graft sa Ombudsman noong Dis­yembre 16, 2016 si Sombero laban kina Argosino at Robles dahil sa pa­ngingikil umano nila kay Lam.