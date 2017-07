P6.4B SHABU SA BOC NAKAKAESKANDALO!

Naeeskandalo ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa P6.4 bil­yong halaga ng shabu na misteryosong pinalusot umano sa Bureau of Customs (BOC) habang isinasakripisyo ng mga pulis at sundalo ang kanilang buhay sa giyera kontra ilegal na droga sa bansa.

Ayon kay Batangas Rep. Raneo Abu, hindi katanggap-tanggap na habang nagsisikap ang mga awtoridad lalo na ang mga pulis na lansagin ang lahat ng mga local laboratory sa bansa ay nakakalusot naman ang mga ilegal na droga sa BOC.

“It is scandalous that P6.4B worth of imported shabu was mysteriously released by BOC while a great number of AFP & the PNP have sacrificed their lives in their effort to stop the local production & proliferation of illegal drugs,” ani Abu.

Dismayado rin ang mambabatas sa natanggap na datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na umakyat umano sa 2,495 kilos ng shabu ang ini-import ng sindikato ng droga noong 2016 o apat na beses ang dami kumpara noong 2015.

Naniniwala ang mambabatas na dumaan ang mga drogang ito sa BOC na isang insulto umano sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga sa bansa ngayon.

“I cannot reconcile how the present BOC leadership can claim to be supportive of PDuterte’s top agenda while the said illegal drugs shipments were released under their watch,” ayon pa kay Abu.

Sinabi naman ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano na kailangang maparusahan ang mga may kinalaman sa pagpapalusot ng shabu sa BOC kahit sino pa ang masagasaan.

“For me, I support the investigation. Para kung may pagkukulang talaga, managot ang dapat managot,” ani Alejano.