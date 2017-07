P5B sa Marawi rehab pagaganahin na

Nakahanda nang paganahin ng gobyerno ang P5 bilyong pondo mula sa national budget para sa gagawing rehabilitasyon at recovery ng Marawi City.

Sa media briefing sa Malacañang, sinabi ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Benjamin Diokno na ang pagpopondo para reconstruction ng lungsod ay sa paraan ng “multi-year task”.

Ang gagastusing P5B, ayon sa DBM, ay mula sa standby budget mula sa 2017 para sa ilang ahensya ng gobyerno na ang pinakamalaki ay nanggagaling sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Sa susunod na taon, ayon pa kay Diokno, ay magtatabi ang DBM ng P10B na mula naman sa P25.5B na inilaan sa NDRRMC.

“The bulk of this will come from the NDRRMC fund and then the contingent fund,” ayon pa kay Diokno.

Samantala, ang member-agencies ng Inter-Agency Task Force Bangon Marawi ay nakatakdang makipagpulong sa local officials at chief executives para isapormal ang inisyal na rehabilitation plan.

Ayon kay Office of Civil Defense Post-­Disaster Evaluation and Management Chief ­Lenie Alegre, inaasahang ipiprisinta ng sub-committees ang inisyal na mga plano sa local government units sa susunod na linggo.