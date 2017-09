P57M tulong sa Bicol region, aprub ni Bistek

Iniutos ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang pagpapalabas ng halagang P57 milyon para asisitihan ang pinansiyal na pangangailangan sa rehabilitasyon ng dalawang lungsod sa Bicol region na grabeng nasalanta ng bagyong Niña noong Disyembre 2016.

Ang kautusan ni Mayor Bautista ay dahil na rin sa paglapit at paghingi ng ayudang pinansiyal sa lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon nina Ligao City, Albay Mayor Patty G. Alsua at Mayor John G. Bongat ng Naga City, na kabilang sa mga lungsod na grabeng sinalanta ng nasabing bagyo.

Base sa City Resolution 03-2017 na iniakda nina QC Councilors Franz Pumaren at Ramon P. Medalla, binibigyan nila ng awtorisasyon si Mayor Bautista na magkaloob ng tulong pinansiyal na nagkakahalaga ng P20 milyon sa Naga City at P27 milyon naman sa Ligao City.

Ang nasabing halaga ay kukunin mula sa pondo ng disaster risk reduction and management ng lungsod batay sa isinasaad sa Section 1, Rule 18, para sa implementasyon ng rules and regulations ng Republic Act No. 10121, kung saan pinapayagan ang local government units na maglaan ng financial support at asistihan ang mga lugar na idineklara o isinailalim sa state of calamity.