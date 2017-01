P50M bribery probe sa immigration, ibinuro

Sa pangambang mapagpiyestahan ng oposisyon ang P50 milyong bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI) ay inalis ng Senado sa komite ni Sen. Antonio Trillanes IV ang pamumuno sa pag-imbestiga sa naturang anomalya.

Sa botong 14-7, binawi ng Senado ang referral ng Senate Resolution No. 256 sa committee on civil service, government reorganization and professional regulation na pinamumunuan ni Trillanes bago ini-refer sa committee on rules upang mapag-aralan kung anong komite ang hahawak nito.

Subalit sa sesyon kahapon ay nagsuspetsa si Sen. Richard Gordon, chairman ng Senate blue ribbon committee na kaya binawi ni Sen. Leila de Lima ang SR No. 258 ay para sa komite na lang ni Trillanes matoka ang reorganisasyon ng BI at isingit na lang ang P50 milyong bribery ni Macau gambling tycoon Jack Lam sa BI officials.