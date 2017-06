P3K entrance fee sa casino may go signal na ni Digong

May go signal na si Pangulong Rodrigo Duterte na singilin ang mga casino goers ng P3,000 entrance fee upang makalikom ng pondo para sa mga rehabilitasyon ng mga adik kasama na ang casino addicts.

Ito ang kinumpirm na ni Isabela Rep. Rodito Albano kaugnay ng kanyang panukalang batas na sisingilin ng entrance fee ang mga nagka-casino bilang paraan na maitaboy ang mga mahihirap na nagsusugal sa mga casino.

“Actually, pumayag na si Presidente dun sa panukala natin. Kinausap ko si Secretary Bong (Go), nagpaalam ako na magka-entrance fee sa casino. Sabi nila, o sige, mapupunta naman sa DSWD (Department of Social Welfare and Development), mapupunta naman sa mga rehab ng mga addict, any form of addiction. Okey kay Presidente,” ani Albano.

Dahil dito, inaasahan na aarangkada ang nasabing panukala sa Kongreso na isa sa mga naisip na paraan ni Albano para maitaboy ang mga mahihirap sa pagsusugal sa mga casino.

Ang panukala ni Albano ay epekto ng insidente sa Resorts World Manila na pinasok at sinunog ng casino addict na si Jessie Carlos na naging dahilan ng kamatayan ng 37 guests at empleyado ng casino noong Hunyo 2, 2017.

Plano rin umano ni Albano na patawan ng buwis ang mga napapanalunan sa casino at maging ang mga players araw-araw upang madagdagan ang pondo ng gobyerno.

Sa ngayon ay walang buwis na binabayaran ang mga casino players sa kanilang panalo kaya panahon na, aniya, para patawan ito ng 2 porsyentong buwis bukod sa entrance fee.