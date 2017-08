P2M sa ulo ng mga pulis na kasabwat ng Parojinog

Naglaan si Pangulong Rodrigo Duterte ng P2 mil­yong patong sa ulo ng mga pulis na kasabwat ng namayapang si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr.

Binanggit ito ni Pangulong Duterte kasabay ng pag-anunsyo na bibisita siya sa Ozamiz City sa mga susunod na araw.

Sa kanyang talumpati kaugnay ng 116th Police Service Anniversary na ginanap sa Camp Crame kahapon, pinuri ng Pangulo si Chief Insp. Jovie Espenido dahil sa ginawa nitong pamamahala sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Mayor Parojinog.

Si Parojinog ay matatandaang binanggit ng ­Pangulo na kabilang sa mga pulitikong sangkot sa drug trade sa bansa.

“Do not go into the contraband itself like the policemen who are now shortlisted in the killing of so many civilians buried in a cemetery there at the back of barangay hall,” pakiusap ng Pangulo sa mga pulis na magiging kasabwat ng narco-politicians.

“Each of these policemen carry on their head now, I am announcing P2 million per head and you are free to go on leave,” pahayag ni Duterte.

“P2 million per head dead or alive. Better dead because I have to pay for funeral parlor that is an added expense,” diin pa ni Pangulong Duterte.