P2M KADA ULO NG NARCO COP

Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) na patong o sangkot sa kalakaran ng iligal na droga.

Iginiit ng Punong Ehekutibo na may kalalagyan ang mga pulis na sabit sa iligal na droga.

Aniya, may pabuya na P2 milyon para sa sino mang makapagtuturo ng pulis na sangkot sa iligal na droga.

“Kayong mga pulis nasa droga o nanlayas, ang bayad ko sa ulo ninyo two million,” pagdiriin ni Duterte sa pagbisita nito sa Ozamiz City Police Station sa Ozamiz City, Misamis Occidental kahapon.

“No questions asked. Hindi ako magtatanong kung sinong pumatay sa iyo. Que se joda. I want you there down dead,” dagdag nito.

Samantala, may iba pa ring opsyon si Pangulong Duterte sa mga personalidad na nakatala sa kanyang narco-list. Hindi naman umano puro barilan at laging madugo na lamang dapat ang eksena sa mga sangkot sa kalakaran ng iligal na droga. May iba pa umanong puwedeng gawin.

At umaasa rin ang Pangulo na bago matapos ang kanyang termino ay masugpo na ang iligal na droga at matigil na ang mga pasimuno nito.

“I hope that I can get rid of it before I go out of my office. Sana lang naman maabutan ko. Dahan-dahanin ko lang ‘yan sila. Tutal ‘yang listahan na ‘yan, pwede mo man ‘yan isakay lahat sa barko ‘yan, hindi mo naman kailangan patayin,” wika ni Duterte.

“Dalhin ko doon sa South Pole kay tugnaw, doon ko sila bitawan. Sige, swimming-swimming muna sa ice hantod mu-gahi mo mga p**** i** ninyo,” pagdiriin pa nito.