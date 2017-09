P250K shabu narekober sa mag-anak na tulak

By Nonnie Ferriol

Umaabot sa P250,000 halaga ng shabu ang nakumpiska ng pinagsanib na puwersa ng District Drug Enforcement Unit (DDEU), Anti-narcotics personnel ng Batasan Police Stn.6, District Intelligence Division (DID), at Philippine Drug Enforcement Agency-National Capital Region (PDEA-NCR) sa apat kataong naaresto na umano’y magkakamag-anak sa isinagawang drug operation sa Barangay Old Balara, Quezon City.

Sa report kay QCPD Director Chief Supt. Guil­lermo Lorenzo Eleazar, nakilala ang mga naaresto na sina Sulaiman Aliman, 31, na siya umanong target ng operasyon, ang kanyang pamangkin na si Hamiden Acon, 22, umano’y kapatid na si Kaharudin Aliman, 22, at Jeffrey Mendoza, 27, pawang naninirahan sa Tandang Sora, ng nasabing Barangay.

Base sa report kay Ele­azar, ni P/Chief Inspector Ferdinand Mendoza, hepe ng QCPD-District Drug Enforcement Unit (DDEU), si Sulaiman ang supplier ng illegal na droga sa area ng Brgy. Old Balara.

Napag-alaman na dakong alas-10:00 ng gabi nang isagawa ng kanyang mga tauhan ang operasyon na pagbili ng droga sa inuupahang bahay ng mga suspek sa 696-Road 2, Tandang Sora Avenue ng nasabing barangay.

Isa sa mga operatiba ang nagsilbing poseur bu­yer kung saan gamit ang P10,000 ay bumili ng shabu sa bahay ng mga suspek at nang maging positibo ay dito inaresto ang mga suspek.

Nakumpiska sa kanila ang humigit-kumulang sa 13 sachets na naglalaman nasa 25 gramo ng shabu na tinatayang may street value na nasa P250,000, weighing scale, cellular phone at ang buy-bust money.