P20M lang sana pero humirit ng P50M

By Boyet Jadulco

Sina dating Bureau of Immigration (BI) Associate Commissioners Al Argosino at Michael Robles ang namilit umano kay Macau gambling tycoon Jack Lam na itaas sa P50 milyon ang suhol kapalit ng paglaya ng 600 Chinese workers ni Lam sa Fontana Resort and Casino sa Clark, Pampanga na hinuli ng BI dahil sa iligal na pagtatrabaho roon.

Ito ang nakuhang impormasyon ni Sen. Manny Pacquiao sa tumata­yong middleman ni Lam na si retired police officer Wally Sombero.

Base sa pakikipag-usap ni Pacquiao sa matagal na niyang kaibigan na si Sombero, noong magkita umano sina Sombero at dating associate commissioner Al Argosino at Michael Robles sa City of Dreams sa Parañaque City noong Nobyembre 27, 2016 ay P20 milyon lang ang bitbit ng umano’y middleman ni Lam.

“Kaya nga doon sa video, iyong naghintay pa sila nang two hours dahil P20 million lang ang dala. Si Robles ang nagpumilit na hindi puwedeng kulang, ‘yun ang pahayag niya (Sombero),” wika ni Pacquiao sa isang television interview.

Sinabi ni Pacquiao na pinayuhan niya si Sombero na bumalik na lang sa bansa at harapin ang kontrober­syang kinasasangkutan nito.

“Si Wally, matagal na kaming magkakilala. Hindi pa ako congressman, hindi pa ako senador, magkakilala na kami. At tinawagan ko siya nasa ibang bansa siya, ang sabi ko kung nandiyan ka, lalo lang pinapahirapan ‘yung sarili mo na magkakaroon ka ng problema dito sa ating bansa,” bahagi ng interview kay Pacquiao.

Nagbabala naman si Senador Richard Gordon na sasabit si Sombero sa oras na hindi magtugma ang kanyang sasabihin sa Senado at sa nauna niyang pahayag sa media.