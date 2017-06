P2 fare hike sa air-con jeepney 

Dalawang piso ang dagdag sa pasahe kapag tuluyang nagbago ang disenyo at air-conditioned na rin ang mga bagong unit ng pampa­sadang jeepney sa ­Metro Manila.

Ayon kay Roberto ‘Ka Obet’ Martin, ang pangulo ng Pasang Masda, tataa­s ang pasahe sa mga unit ng bagong mukhang ipapasadang jeepney na de-aircon pa.

Ayon kay Martin, na galing China kasama ang iba pang transport leaders, may nakita silang unit na pupuwedeng pagbatayan ng bagong disen­yo ng jeep, kabilang na ang isang hitsurang bus ang pagkakagawa.

Sa bagong disenyo­ ­nito, magiging nasa kanang gilid na lamang ang pasukan at labasan at may kapasidad na ­para sa 22 pasahero.

Sinabi ni Martin, posibleng maging P10 na ang minimum na pasahe sa jeep mula sa kasalukuyang P8 kaya abot-kaya pa rin ito dahil papatak ng mas murang sumakay sa de-aircon na jeep kum­para sa UV express.

Pero ang problema lamang dito, ayon kay Martin, magiging mabi­gat sa bulsa sa bawat ope­rator ang gastos dahil lagpas P1 milyon umano ang magiging presyo ng bagong unit ng jeep.

Handa naman daw magpautang ang Land Bank at Development Bank of the Philippines sa mas mababang inte­res para may pambili­ ang ope­rator. Magsisilbing colla­teral daw sa utang ang mga luma nilang jeep.

Dahil mas matipid sa konsumo ng diesel ang bagong jeepney units at magkakaroon ng dagdag pasahe, tiwala ang mga bangko na makakabayad ng hulog kada buwan sa kanilang utang ang mga operators.

Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dadaan pa rin muna sa pagdinig ang anumang petisyon para sa pagtaas ng pasahe.

Kailangan din naman kasing ikonsidera ang reaksiyon ng iba pang ahensiya ng gobyerno at siyempre, ng mismong mga pasahero.

May mga pasahero namang ngayon pa lang ay pabor na sa mas mahal na minimum fare basta kapalit daw nito ay hindi na tatagaktak ang kanilang pawis sa pagsakay ng jeep kapag naging de-aircon na ito.