P1M sa bawat RWM victim

Magkakaloob ang pamunuan ng Resorts World Manila ng tig-P1 milyon sa kada pamilya ng mga nasawi sa nangyaring pag-atake sa nasabing hotel-casino nitong Biyernes.

“Nothing can replace the lives of loved ones. Yesterday we lost so many lives because of a sense less act,” paha­yag ni Resorts World Manila chief ope­rating officer Stephen Reilly sa isang press conference.

Umaasa ang COO ng RWM na makakatulong sa mga naulilang pamilya ang pinansyal na tulong na ipagkakaloob ng RWM ngayong panahon ng kanilang pagdadalamhati bunsod ng insidente.

Sa pinakahuling ulat ng Southern Police District (SPD) ay umabot na sa 38-katao na ang iniulat na nasawi sa nangyaring pag-atake.