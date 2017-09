P1K budget, pang-CHR o DoTr?

Naging mainit na isyu ang P1,000 budget na inaprubahan ng mga kongresista para sa Commission on Human Rights (CHR) para sa 2018 dahil daw sa pagiging inutil ng ahensiya na imbestigahan ang mga biktima ng karahasan ng gawa ng mga kriminal.

Kung tutuusin, mga karahasan na gawa ng mga nasa kapangyarihan–partikular ang mga sundalo at pulis–laban sa mga sibilyan ang talagang pinanghihimasukan ng CHR. Ang mga sibilyan na biktima ng mga kriminal, bandido, rebelde o terorista, aba’y mga pulis o sundalo ang dapat na humabol.

Ginawa iyan para maging pang-“check and balance” sa mga awtoridad na maaaring umabuso sa kanilang tungkulin. At iyan ay bahagi na rin ng naranasan ng marami nating kababayan na naabuso ang karapatang pantao nang ideklara ng rehimeng Marcos ang Martial Law noong 1972.

Ilang libong tao ang dinakip noon ng mga sundalo at pulis na pinaniniwaalang kritiko ng gobyernong Marcos, mga sinasabing kasapi ng rebeldeng komunista, o nakikisimpatiya raw sa mga rebelde. Marami nga sa mga dinakip ang sinabing nakaranas ng pag-torture, mayroon mga pinaslang, at marami ang hindi na nakita hanggang ngayon.

Para sa mga naniniwala sa kahalagahan ng karapatang pantao, hindi makatao ang ginawang pag-apruba ng mga kongresista sa mosyon na gawing P1,000 lang ang budget ng CHR. Kung tutuusin, mas dapat itong dagdagan dahil na rin sa mga pangamba na may mga pulis na umaabuso at nagiging mapangahas sa likod ng kampanyang war on drugs.

Ngunit ‘wag agad mag-alala dahil ang budget ng CHR ay tatalakayin pa sa Senado at malamang na dumaan pa sa Bicam committee.

Ngunit sa totoo lang, kung ang basehan ng pagkakaloob ng P1,000 budget sa isang ahensiya eh pagiging walang ginagawa o inutil sa paglutas sa mga problema, aba’y may hihigit pa kaya sa namamahala sa MRT at trapik?

Sa kabila ng mga pangako noon na bubuti na ang serbisyo ng MRT, lalo pa yatang lumalala ang problema. Pati nga ang pangako ng isang opisyal na magbibitiw kapag hindi niya nabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA sa loob ng isang taon, aba’y nasa puwesto pa rin siya.

But wait there more. Iyong pangako na ilalabas simula sa Setyembre ang mga driver’s license na may 5 years na affectivity, nganga pa rin. Iyan eh kahit pa nagpa-picture at nagpapogi ang isang opisyal na ipinakita ang kaniyang nakuhang lisensiya na mabilis na raw ang proseso–iyon pala, nabisto itong hindi naman pala nagmamaneho kaya kumambyo sila at sinabing “symbolic” lang daw ang kanilang photo release.

Kaya naman umuuwing luhaan ang ating mga kurimaw na nagtungo sa mga tanggapan ng LTO na umasang mapapalitan ng plastic ID ang mga ibinigay sa kanilang “papel” na lisensiya nakaraang taon.

Ang drama pa rin ng mga LTO office, kukunin ang telephone number ng mga umaasang magkakaroon ng bagong driver’s license ID, at may peg pa na parang kumukuha lang ng bagong empleyado na, “don’t call us, we’ll call you.”

Kung ang kapirasong plastic ID, eh hindi nila magawan ng paraan, papaano pa kaya ang isyu ng mga bagong plaka ng sasakyan na ilan taon nang nakatengga? Ang sagot diyan ng ating kurimaw, asa ka pa! Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter: follow@dspyrey)