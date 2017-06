P13M ambag ng Kamara sa Marawi

Sa loob ng tatlong linggo, nakaipon na ang Mababang Kapulungan ng Kongreso ng P13 million mula sa ambagan ng mga mambabatas para sa mga biktima ng giyera sa Marawi City.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, sa ngayon, nasa 200 congressmen na ang tumugon sa panawagan ni House Speaker Pantaleon “Bebot” Alvarez na tumulong sa mga taga-Marawi.

Umaasa si Fariñas na madadagdagan pa ang kanilang nalikom na pondo sa sandaling magpa-abot ng tulong ang natitirang 90 congressmen na hindi na nakakapag-ambag.

Umapela naman si House Deputy Speaker Raneo Abu sa mga malalaking korporasyon at kumpanya na tumulong ang muling pag-angat at pagbangon ng mga taga-Marawi.

“This is a healthy sign of showing compassion to our distressed fellow countrymen

affected by the crisis. The country’s biggest corporations can contribute hugely in extending assistance to the victims and the rebuilding efforts, hopefully the Marawi City crisis will be over very soon,” ani Abu.

Sa panig naman ni Eastern Samar Rep. Ben Evardone, mapapadali ang pagbangon ng mga biktima ng Marawi Seige kung pagtulungan ito ng buong sambayanan.

“Kailangan dito ang bayanihan ng mga private individuals,” wika ni Evardone.