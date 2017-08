P100M tulong sa Uber drivers

By JG Tumbado

Nasa P100 milyon umano ang ibinigay na tulong pinansyal ng Transport Network Company na Uber sa kanilang mga drayber dahil sa kinakaharap na problema sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Ito ang kinumpirma mismo ng Uber Systems Inc., at sinabing napaghati-hatian na ng kanilang mga drayber na labis umanong naapektuhan dulot ng hindi pagbiyahe ng mahabang panahon dahil sa kanselasyon ng akreditasyon at isang buwang suspensyon.

Ayon sa abogado ng Uber sa LTFRB, nasa ­kabuuang 36,367 drivers na ang nakatanggap ng ­naturang financial assistance mula sa TNC.

Mababatid na noong Agosto 14 ay sinuspinde ng LTFRB ang accreditation ng Uber ng isang buwan dahil sa patuloy nitong pagtanggap ng bagong driver.

Nirekomenda rin ng LTFRB sa Uber ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong operators.