P10 dagdag presyo sa bilihin nakaamba!

Kung pagtitibayin ng Kongreso ang buong tax reform package ng administrasyon, nakaamba ang sampung pisong pagtaas ng presyo ng bilihin bawat araw.

Ito ang ibinabala ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa Senate committee on ways and means na siyang nagsagawa ng public hearing sa Senate Bill No. 5636 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).

Isiniwalat ni Sen. Sonny Angara, chairman ng komite, na minsang humarap sa pagdinig ang isang undersecretary ng DSWD at nagbabala na sampung piso kada araw ang itataas ng presyo ng bilihin kapag ipinasa ang tax reform package, partikular ang P6 dagdag na excise tax sa produktong petrolyo.

“Iyong Department of Social Welfare ay dumating po ang isang under secretary at tumutol po dito sa proposal na ito. Ay mismong haligi ng gobyerno ay tumututol dahil ang sabi niya, unang-una, masyadong mataas ito. At tataas si­guro iyong gastusin ng isang pangkaraniwang pamilya o mahirap na pamilya na P10 kada araw. Dahil iyan ang tinatawag na inflationary,” paliwanag ni Angara.

Maging ang Department of Finance (DOF), aminado na tataas ang presyo ng bilihin dahil sa nasabing panukala kung kaya’t nakalatag na ang kanilang rekomendasyon para mapalawak ang sakop ng Conditional Cash Transfer (CCT) program ng DSWD.

Tiniyak naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na babantayan nila ang panukalang ito, lalo na ang pagdagdag ng P6 excise tax sa produktong petrolyo dahil ang mahihirap na mamamayan ang unang tatamaan nito kung sakali.

“Ang pagtaas ng pa­ngunahing bilihin ay dahilan sa pagtaas ng buwis sa fuel products, lalo na po ang diesel dahilan po ito ay apektado ang pampasaherong sasak­yan; ‘yung diesel po ang ginagamit ng pampasaherong sasakyan; ‘yung mga mangingisda, diesel; ‘yung tricycle driver, diesel.

Kaya ito ang aming titingnan at kung ano ang epekto nito sa mga mahihirap,” pahayag pa ni Drilon.