P1 bilyong plaka deal ng LTO imbestigahan

Pinaiimbestigahan ng isang mambabatas sa Kamara ang umano’y ano­malya sa Land Transportation Office (LTO) kaugnay sa pagbili nito ng vehicle license plates sa ha­lagang P978.8 milyon.

Sa privilege speech ni ACTS OFW Party-list Rep. Aniceto John Bertiz ibinunyag ng solon ang sinasabing ‘rigging’ sa bidding process para sa suplay ng mga bagong new license plates gayundin ang paglabag sa Procurement Law.

Giit ng mambabatas, hindi lamang kwestiyo­nable ang pagbili dahil sa kawalan ng ‘specific appropriation’ sa ilalim ng General Appropriations Act kung ‘di masasabi ring dinaya ang bidding upang aniya ay paboran ang isang supplier.

Ibinunyag pa ni Bertiz na sa pre-bid confe­rence noong Hulyo 31 ay ilang katanungan ang lumutang ukol sa source ng pondo para sa pagbili ng mga plaka.

Pero dinipensahan ang bidding ni Romeo G. Vera Cruz, chairman ng LTO bids and awards committee, sa pamamagitan ng pagtukoy sa General Fund item sa GAA na pagkukunan ng P988 million para sa proyekto.

Napansin din ni Bertiz ang mga terms of re­ference sa bidding na tila kinopya umano ang bawat salita sa panukala at brochure ng isa sa mga ­foreign bidders.

“The intention was obviously to suit a particular bidder to the prejudice of the government and the interest of the people,” pahayag ni Bertiz.

Napag-alamang tatlong kumpanya ang sumal­i sa bidding para sa pagsuplay ng license plates kabilang sa mga ito ang Trojan Computer Forms/J.H. Tonnjes East GmbH, Utsch AG/Holy Family Printing Corporation (JV), and iPay Commerce Enterprises/EHA Hoffman International GmbH at Madras Security Printers Private Limited (JV).

Ang ipinagtataka ng solon ay sa kabila ng legalidad ng pondo at alegasyon ng pandaraya sa bidding ay itinuloy ng LTO ang pagbubukas ng mga bid noong September 13 at idineklarang panalo ang Trojan Computer Forms/J.H. Tonnjes East GmbH sa bid na P978.8 million.

Ang pagbubukas ng mga bid ay ginawa nang lagpas sa maximum period­ mula sa pagtala ng imbitasyon sa bid na labag sa Republic Act 9184.